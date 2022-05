Reggio Calabria, sorpreso a zigzagare in pieno centro: deferito in stato di ebbrezza

24 Maggio 2022 16:57

Reggio Calabria: denunce da parte della Polizia Locale in città

È di sei denunce il bilancio operativo degli ultimi giorni della Polizia Locale di Reggio Calabria. Tre persone infatti sono state deferite per guida in stato di ebbrezza: due di loro erano stati coinvolti in incidenti stradali mentre una era stata sorpresa a zigzagare in pieno centro; due i cittadini denunciati in stato di libertà per occupazione abusiva di immobili di edilizia residenziale pubblica nel difficile rione Marconi ed uno per lesioni colpose.

Ben 11 le comunicazioni alla Procura della Repubblica di rapporti di incidenti stradali con feriti. Accanto alla predetta attività di stampo eminentemente repressivo, la Polizia Locale, nella giornata di sabato scorso, ha avviato un servizio di polizia di prossimità e di ascolto nei quartieri periferici.

Le prime location sono state il lungomare e la piazza Matteotti di Catona, ove per tutta la mattinata l’ufficio mobile del Corpo ha stazionato unitamente ad ufficiali ed agenti, raccogliendo segnalazioni, reclami e suggerimenti dei cittadini, che dopo un’accurata elaborazione, sono stati smistati agli uffici comunali per gli adempimenti di competenza.

Soddisfatta per l’iniziativa si è detta l’assessore alla Polizia Locale d.ssa Giuggi Palmenta, che ha rimarcato la valenza sociale dell’iniziativa tesa ad accorciare sempre più le distanze tra il territorio e l’amministrazione intesa latu sensu. La presenza sull’intero territorio comunale della Polizia Cittadina, rappresenta l’essenza della prossimità intesa quale punto di raccolta sul territorio delle istanze dei cittadini. I servizi di prossimità ed ascolto continueranno nei prossimi giorni secondo un calendario che sarà reso noto a breve.