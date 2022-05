Reggio Calabria, notte di disservizi a Ravagnese: totalmente al buio le strade nei pressi dell’Aeroporto

7 Maggio 2022 09:45

Le segnalazioni dei cittadini, che avvertono del pericoloso tratto che porta dal ponte Sant’Agata al Tito Minniti

Il quartiere di Ravagnese è totalmente al buio. Le strade che portano all’aeroporto di Reggio Calabria, nella nottata tra ieri e oggi, sono rimaste completamente senza illuminazione. Un pericolo per i residenti che vivono nella zona, che segnalano alla redazione di StrettoWeb il disservizio nella speranza che gli enti di competenza possano prendersi carico della situazione e risolvere quelli che sono i problemi del caso. Come si può notare dalle foto, infatti, soltanto con i fari dell’auto ci si può fare luce tra le vie di passaggio e residenziali, un rischio anche per chi guida i motorini. La gallery a corredo dell’articolo.