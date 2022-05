6 Maggio 2022 07:37

Impetuose raffiche di scirocco a Reggio Calabria, le immagini da via Emilio Cuzzocrea

Forti raffiche di scirocco si stanno registrando dalla notte a Reggio Calabria. Sono numerose le segnalazioni di piante, o parte di queste, cadute a causa del vento: a corredo dell’articolo le immagini da via Emilio Cuzzocrea, dove un ramo è finito su un auto in sosta. Al momento non si segnalano danni gravi a persone o cose.