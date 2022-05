Reggio Calabria: domani evento dei volontari SADMaT per l’Associazione Nuova Solidarietà

16 Maggio 2022 12:58

Si prospetta una giornata di solidarietà e spensieratezza

I volontari del SADMaT di Reggio Calabria, dopo l’evento solidale di Pasqua, doneranno un uovo artigianale di cioccolato al latte all’Associazione Nuova Solidarietà, che assiste e sostiene i tanti bambini del territorio della città metropolitana. “Dopo l’apertura dell’uovo artigianale, seguirà un pomeriggio di spensieratezza, giochi all’aperto e tanta convivialità. Vi aspettiamo domani alle ore 15:30, alla sede dell’Associazione Nuova Solidarietà sita in via Romana, 11. Non mancate!”, si legge nella nota.