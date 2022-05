Reggio Calabria: nuovo ingresso nel coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia

21 Maggio 2022 13:31

Nota del Commissario FDI provincia Reggio Calabria: “Romano entra a far parte del coordinamento provinciale”

Il commissario Fratelli d’Italia di Reggio Calabria Denis Nesci annuncia tramite una nota stampa l’ingresso nell’organismo provinciale del dirigente Antonio Romano. “Già commissario del Circolo di Cosoleto, la conoscenza delle problematiche del territorio e l’abnegazione verso il partito sono le motivazioni che mi hanno spinto a fare questa nomina – ha dichiarato Nesci – . Darà un contributo importante su i tanti temi e le tante battaglie che il partito profonde sui territori della Piana di Gioia Tauro. La sua conoscenza del territorio sarà utile anche per far radicare ulteriormente Fdi nei comuni dove ancora non è presente”.