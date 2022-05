Reggio Calabria, montagne di rifiuti in Via Pio XI: la gente chiede i cassonetti e un VIDEO fotografa il degrado

4 Maggio 2022 15:24

Un video “immortala” alcuni ragazzi e bambini “immersi” nell’immondizia, a rovistare forse alla ricerca di scatoli di cartone: è la grave situazione di degrado venutasi a creare in Via Pio XI, con la discarica abusiva vicina ad alcuni complessi residenziali

Continuano a pervenire segnalazioni alla nostra redazione in merito alla grave situazione di degrado relativa ai rifiuti a Reggio Calabria. Una delle tante discariche abusive – una nuova per la verità, rispetto alle già note documentate di recente in un nostro reportage – si è formata negli ultimi mesi in Via Pio XI, diramazione Gulli 41 (da poco rinominata Via Monsignor Aurelio Sorrentino), proprio in corrispondenza dell’accesso ai complessi residenziali della zona. Qui, i condomini, respirano giorno e notte aria maleodorante, pericolo per tutti, ma soprattutto per bambini e fragili, anche per la presenza di animali. E questo nonostante la Teknoservice provveda periodicamente a ripulire l’area.

Proprio un residente del complesso “Le Ginestre” ci ha inviato una mail con il botta e risposta tra lui e la società di rifiuti torinese. Il cittadino, infatti, ha chiesto all’azienda, su condivisione degli altri condomini, che possano essere “sistemati nella zona dei cassonetti stradali per evitare gli accumuli di indifferenziata con ovvi problemi di salute pubblica anche in vista dell’approssimarsi dell’estate”. Una soluzione che Teknoservice ha già adottato per alcune zone critiche della città, ma che non dipende totalmente da lei. Per tutta risposta, infatti, la società ha precisato al cittadino che la segnalazione è stata presa in carico, ma che per la richiesta di posizionamento dei cassonetti stradali è necessario contattare il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria che, a seguito di sopralluogo, valuterà tale possibilità.

Una situazione che, a prescindere da chi se ne occuperà, è diventata insostenibile in quella zona, come dimostra il video in basso che “immortala” alcuni ragazzi e bambini “immersi” nell’immondizia, a rovistare forse alla ricerca di scatoli di cartone.