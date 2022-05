Reggio Calabria: in corso i lavori per il rifacimento di Viale Umberto Boccioni

Vanno avanti a gran ritmo gli interventi di rifacimento del manto stradale in diverse zone di, nel quadro di una vasta azione complessiva portata avanti dall’amministrazione comunale ormai da alcune settimane che abbraccia il centro e le periferie. Dopo gli ultimi lavori, in ordine di tempo, che hanno interessato via Cantaffio, via Padova e poi via Torrione, adesso è la volta di Viale Umberto Boccioni, importante e trafficata via cittadina di collegamento tra la zona nord e il centro storico. Sul posto, a seguire da vicino tutte le fasi operative del cantiere, dalla scarifica alla bitumazione, presente l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Rocco Albanese, insieme ai tecnici del Settore.

“Prosegue questo ampio piano di interventi che l’amministrazione comunale sta conducendo con determinazione – sottolinea l’assessore Albanese – con l’obiettivo di rendere sempre più sicure le nostre strade. Viale Boccioni è un’arteria importante della città, utilizzata non solo dai residenti e dalle tante attività che insistono nella zona ma anche da chi entra nel centro storico provenendo da nord e dunque era importante intervenire in modo incisivo anche su questa via. Come di consueto – conclude l’assessore – siamo consapevoli dei disagi con cui la cittadinanza deve far fronte quando si avviano cantieri di questo tipo, ma lo sforzo e l’impegno da parte nostra è massimo, affinché tutte le operazioni si svolgano nel migliore dei modi e, soprattutto, nei tempi prefissati”.