Reggio Calabria, riapre la storica Barberia San Giorgio: “vogliamo dare lavoro ai giovani” | FOTO e VIDEO

Oggi ha riaperto a Reggio Calabria, in Via Pio XI, la storica Barberia San Giorgio, di proprietà della famiglia Siclari dal 1962

Sorrisi, entusiasmo, felicità. E’ un giorno speciale nel quartiere San Giorgio, a Reggio Calabria: oggi, dopo un anno, ha infatti riaperto in Via Pio XI la storica Barberia San Giorgio, di proprietà della famiglia Siclari dal 1960 e punto di riferimento della città. Il titolare, Francesco, è deceduto lo scorso anno e da quel momento l’attività è rimasta chiusa. Oggi riapre, per volontà della figlia, Maria Loredana, e di suo marito Domenico Meduri: “ora diamo lavoro ai giovani di questa città, perché San Giorgio non è solo mafia. Vogliamo arricchire la zona e dimostrare che qui c’è gente che lavora e vuole lavorare”, le parole di Maria Loredana ai nostri microfoni. La famiglia, tra l’altro, nei pressi della Barberia possiede altre attività: lavanderia, gastronomia, pizzeria, salumeria, Supermercato.

“Questa attività è nata nel 1962”, rivela a StrettoWeb il fratello di Francesco, Antonino. “Poi, dopo 10 anni, me ne sono andato e ho lasciato tutto a mio fratello, che ha proseguito la mia opera. Questa barberia a Reggio è stata sempre un punto di riferimento, non solo per gente del quartiere ma da Palizzi fino a Villa San Giovanni. Ora ci sono i giovani, hanno fatto le scuole di barberia e sono all’avanguardia per questi tagli moderni. Noi lavoravamo alla vecchia maniera, a petto, punta di forbice e rasoio. Per me è stata una gioia rivederlo come una volta, anzi meglio di come era”, conclude il fratello. Da segnalare un dettaglio romantico e che evidenzia il grande senso della famiglia del defunto titolare Francesco: nella nuova attività, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, ogni poltrona è contrassegnata dal nome dei nipoti; esaudito dunque un desiderio del signor Siclari. In alto la fotogallery con tutte le immagini dell’inaugurazione e in basso il video con l’intervista completa ad Antonino Siclari.