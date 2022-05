Reggio Calabria, l’arrivo delle stelle del Giro d’Italia: i pullman delle squadre negli hotel della città | FOTO

11 Maggio 2022 21:04

I ciclisti del Giro d’Italia arrivano a Reggio Calabria: davanti agli hotel della città pullman e macchine delle squadre pronti per la partenza di domani da Palmi

Chiusa la parentesi siciliana, il Giro d’Italia attraversa lo Stretto per la tappa di domani con partenza da Palmi e arrivo a Scalea. Traghettate da Villa San Giovanni, molte squadre hanno deciso di fermarsi per la notte nel centro di Reggio Calabria. Pullman e macchine colorate, appartenenti alle squadre di tutto il mondo che hanno preso parte alla Corsa Rosa, hanno attirato l’attenzione dei reggini in diversi punti dalla città. I ciclisti si sono diretti nelle strutture per una fondamentale sessione di massaggi dopo le fatiche della tappa odierna e chissà che in serata non facciano una piccola passeggiata sul Lungomare. Intanto i membri dello staff si sono dedicati alla pulizia dei mezzi e a mettere a punto le bici per la partenza di domani. Questa sera Reggio Calabria è un po’ più rosa!