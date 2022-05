Reggio Calabria: pubblicato avviso di affidamento per l’infopoint di Viale Zerbi

6 Maggio 2022 12:55

Il Settore Comunale Sviluppo economico, Cultura e Turismo ha pubblicato l’avviso di affidamento in concessione del servizio di gestione del chiosco sito sul Viale Genoese Zerbi, nei pressi della Waterfront e del Museo Nazionale. La struttura, di circa 11.50 metri quadrati, servirà a fornire informazione turistica con annessa attività commerciale per la vendita di prodotti alimentari e non, di gadget, di prodotti caratteristici locali, piante e fiori come meglio specificato nello schema di contratto consultabile sul sito internet dell’Ente.

Sono ammessi a partecipare al bando gli operatori economici di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 in possesso dei i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del dlgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.

Il soggetto deve essere, altresì, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per espletare l’attività commerciale proposta, ai sensi dell’art. 71 del dlgs. del 26 marzo 2010, n. 59. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Ulteriori concessioni o restrizioni sono consultabili nel bando. La durata della concessione è stabilita in anni 3 dalla data di stipula del relativo contratto, rinnovabile per un ulteriore uguale periodo, a discrezione del Comune di Reggio Calabria e previo provvedimento espresso, a seguito di istanza di parte da effettuarsi almeno 6 mesi prima della scadenza contrattuale.

Ogni dettaglio, ulteriore specifica o la documentazione necessaria a prendere parte al l’avviso sono rintracciabili e scaricabili dal Sito Web del Comune di Reggio Calabria al seguente indirizzo: https://albo.reggiocal.it/albopretorioreggiocalabria/#/albo/atto/2844546