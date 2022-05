Reggio Calabria, progetto OpenSpace: ActionAid in campo per contrastare l’abbandono scolastico

9 Maggio 2022 18:39

Il progetto OpenSpace si pone l’obiettivo di contrastare abbandono scolastico e povertà educativa nei quartieri di Modena, Catona e del centro storico di Reggio Calabria

Promuovere il successo formativo e contrastare l’abbandono scolastico a Reggio Calabria insieme a 750 studenti e studentesse delle scuole medie e superiori. Questo è il cuore del progetto OpenSpace, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e implementato da un qualificato partenariato, con ActionAid come capofila, insieme a tutta la comunità educante intorno alle scuole coinvolte nei quartieri Modena, Catona e nel Centro Storico, presenti il 9 maggio.

Nell’evento finale del progetto, si sono confrontati studenti, genitori, docenti delle scuole Istituti comprensivi “Telesio-Montalbetti” e “Radice-Alighieri”, e l’Istituto magistrale T. Gulli con Lucia Nucera, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria e Giusy Princi, vicepresidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Di Palma, procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Dal 2018 ad oggi OpenSpace ha rafforzato la motivazione allo studio e le competenze di ragazze e ragazzi grazie ad un’alleanza scuola-terzo settore basata su un progetto educativo volto alla riduzione delle diseguaglianze educative, all’aumento del benessere e della partecipazione. Nelle scuole coinvolte forme di apprendimento motivanti e diversificate sono state sperimentate dal partenariato, con la consapevolezza di dover rispondere a molteplici esigenze, soprattutto rivolte ai giovani con maggiori fragilità. Studenti, docenti e genitori hanno contribuito alla co-progettazione e riqualificazione degli spazi scolastici per migliorare le proprie scuole, hanno partecipato a laboratori di orientamento ed empowerment e hanno avuto l’opportunità di sperimentarsi in laboratori digitali e incentrati sullo sviluppo di competenze trasversali, affiancandosi alla didattica tradizionale.

“Sulla scia del progetto OpenSpace, sarà cura del mio assessorato proseguire e rafforzare le buone pratiche relative alla sperimentazione di patti ed alleanze educative territoriali che prevedano una progettazione di presa in carico strutturata e verticale dei giovani a rischio dispersione“, ha dichiarato Lucia Nucera, assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Calabria.

“OpenSpace ha permesso ad allievi, docenti e famiglie di proiettarsi nel futuro nel momento forse più traumatico della storia recente, quello della pandemia, facendo sentire la comunità protagonista in un’ottica di coprogettazione e codesign di spazi aperti al territorio, di elaborazione creativa attraverso l’esperienza del teatro, di orientamento altamente specializzato attraverso la palestra dell’innovazione che costituisce una realtà dalle altissime potenzialità attrattive per la platea giovanile di tutta la città“, ha spiegato Marisa Maisano, dirigente dell’Istituto comprensivo “Telesio-Montalbetti”.

Storie di cambiamento

Con il percorso adAltaVoce presso la scuola Telesio Montalbetti svolto nell’annualità 2020-2021, il gruppo target coinvolto ha lavorato sulla condizione cittadina e specificatamente del quartiere riguardante la criticità della raccolta dei rifiuti, incontrando esponenti della pubblica amministrazione; durante il corrente anno, invece, il gruppo ha elaborato delle proposte relative a degli spazi di aggregazione giovanile pubblici, al momento assenti in città.

Anche in questo caso, ragazze e ragazzi si sono confrontati con un’assessora comunale, presentando proposte e chiedendo riscontri, ma soprattutto valutando positivamente le azioni messe in campo dall’amministrazione nei mesi scorsi per affrontare la situazione dei rifiuti e la pulizia della città.

Nell’ambito dell’azione Tifa per te, è stata sperimentata, pur tra non trascurabili difficoltà un esempio di sinergia positiva con i servizi sociali dell’ambito territoriale, nell’ ottica di contrasto alla dispersione scolastica, elaborando una strategia di equipe con il team delle assistenti sociali e del centro di medicina solidale di Arghillà, per intercettare giovani di famiglie in forte condizione di disagio socio economico, coprogettando un graduale reinserimento in percorsi scolastici e formativi.

Il progetto “OpenSPACE: Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante” ha sperimentato un modello integrato di attività di contrasto alle diseguaglianze educative in 4 città italiane (Milano, Bari, Reggio Calabria e Palermo) attraverso il miglioramento dell’accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per pre-adolescenti e adolescenti, in particolare per quelli appartenenti a famiglie in difficoltà. Il capofila è ActionAid e i partner Fondazione Albero della Vita, Fondazione Mondo Digitale, Junior Achievement, Cittadinanzattiva, Mario Cucinella Architects, Arteteca/ Inward, FEDERGAT, Fondazione Giovanni Paolo II, Bayty Baytik; il soggetto valutatore è LEAP/ Bocconi.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.