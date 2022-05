Reggio Calabria: al Comando di Polizia Municipale la presentazione delle Giornate della Legalità

20 Maggio 2022 13:12

Reggio Calabria: domani la presentazione delle Giornate della Legalità, una serie di iniziative promosse per la diffusione della cultura della legalità e per il ricordo delle vittime della stagione stragista

Il Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale dell’Ente, con l’Orchestra scolastica comunale del Teatro F. Cilea e gli Istituti Scolastici cittadini ad indirizzo musicale della Città, con la Fondazione A. Scopelliti e l’Associazione Libera, organizza in occasione del trentennale dalla strage di Capaci, le Giornate della Legalità, una serie di iniziative promosse per la diffusione della cultura della legalità e per il ricordo delle vittime della stagione stragista.

Il programma completo delle iniziative sarà illustrato sabato 21 maggio alle ore 10.30 nella sala conferenze del Comando di Polizia Municipale “Macheda-Marino” in Viale Aldo Moro. Saranno presenti il sindaco facente funzione del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, le Assessore alla Legalità, alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Giuggi Palmenta, e all’Istruzione e ai Diritti Umani, Lucia Nucera, il Consigliere delegato ai Grandi Eventi Marcantonino Malara, il Comandante della Polizia Locale Salvatore Zucco, insieme ai rappresentanti della Fondazione Antonino Scopelliti e dell’Associazione Libera.