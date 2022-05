Reggio Calabria: presentate le nuove Stelle al Merito dei Maestri del Lavoro del Consolato Metropolitano

7 Maggio 2022 11:38

Reggio Calabria, la cerimonia di conferimento delle benemerenze è stata nella Sala dei Lampadari a Palazzo San Giorgio

Nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio la cerimonia di conferimento delle benemerenze alla presenza dei sindaci ff Carmelo Versace e Paolo Brunetti, del Consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio e delle Assessore comunali Irene Calabrò e Angela Martino.

Una emozionante cerimonia ha accompagnato questa mattina nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la presentazione alle autorità cittadine dei Maestri del Lavoro insigniti della Stella al Merito del Lavoro con Decreto del Presidente della Repubblica.

Presenti all’iniziativa il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, insieme al Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, in rappresentanza dell’Ente di Palazzo Alvaro, per un momento di alto profilo istituzionale, arricchito dalla presenza dei tanti insigniti.

“Un grande onore poter contribuire al conferimento di queste benemerenze – hanno dichiarato Versace e Quartuccio a margine della presentazione – una cerimonia che è ormai diventata per noi una lieta tradizione, per la quale ringraziamo la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro e tutti i suoi associati, che operano quotidianamente al servizio della nostra comunità”.

Durante il suo intervento il Consigliere Quartuccio ha citato le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci ha tenuto a ringraziare i portalettere italiani per il lavoro portato avanti con abnegazione durante i duri mesi del lockdown. “Ecco – ha affermato Quartuccio – è proprio questo lo spirito che deve animare una cerimonia come questa, che premia attraverso delle benemerenze il lavoro di chi quotidianamente, in silenzio e senza proclami, mette a disposizione il proprio contributo per il bene della collettività”.

I nuovi insigniti della Provincia di Reggio Calabria provengono da vari settori lavorativi, tutti con lunghe esperienze professionali. Presentati questa mattina i Maestri per l’anno 2022: Cuzzola Francesca – Poste Italiane, Laganà Vincenzo – Hitachi Rail, Pizzimenti Domenico – Hitachi Rail, Pucinotti Nicola – Diano Santo Eredi Cesare Diano, Rizzitano Carmine – Enel Global, Serva Gerardo – BNL BNP Paribas.

Alla manifestazione ha preso parte anche il sindaco facente funzione del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, che si è unito al coro dei ringraziamenti nei confronti della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro per la splendida cerimonia.

“Il tema del lavoro è certamente uno degli aspetti centrali del nostro agire politico – ha affermato Brunetti – il compito della politica deve essere quello di valorizzare gli esempi migliori e di promuovere la tutela del lavoro e dei lavotori”. Presenti anche le Assessore al Bilancio, alla Cultura e alle Attività Produttive, Irene Calabrò e Angela Martino, ed il presidente della camera di commercio, Antonino Tramontana.

Nel corso dell’iniziativa il sindaco ff Paolo Brunetti ha anche consegnato il San Giorgio d’Oro al Maestro del Lavoro Francesco Nisticò, nell’ambito della convenzione che il Consolato Metropolitano dei Maestri del Lavoro ha in essere con il Comune di Reggio Calabria.