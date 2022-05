Reggio Calabria, Ponte della Libertà trappola per gli automobilisti | FOTO

9 Maggio 2022 17:45

Reggio Calabria, il passaggio sul Ponte della Libertà diventa sempre più difficile a causa delle condizioni del manto stradale distrutto

A Reggio Calabria le condizioni delle strade sono in costante peggioramento e chi di dovere non interviene per mettere in sicurezza le pericolose voragini che creano disagi e pericoli per gli automobilisti. Nelle foto a corredo dell’articolo vediamo le condizioni disastrate in cui versa il Ponte della Libertà che è sempre più una trappola per gli automobilisti che rischiano di distruggere l’auto a causa di una voragine enorme che non si può neanche evitare trovandosi esattamente al centro della carreggiata.

La buca è molto profonda e come si vede dalle foto è uscito addirittura la griglia di ferro che probabilmente si trovava in profondità ma adesso è completamente scoperta dall’asfalto.