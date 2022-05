Reggio Calabria, pizzeria La Rotonda più forte delle intimidazioni: stasera regolarmente aperta al pubblico

27 Maggio 2022 16:32

La risposta più decisa agli spari di questa notte è arrivata dal titolare, il giovane Pietro Porcino, ma tutta la cittadinanza di Reggio Calabria ha dimostrato vicinanza e solidarietà per quanto accaduto

Scene incredibili per una società civile, per questo non devono passare inosservate. La cittadinanza di Reggio Calabria ha espresso sin da subito solidarietà a Pietro Porcino, giovane imprenditore e titolare della Pizzeria La Rotonda, vittima di un atto intimidatorio avvenuto la scorsa notte. Sono tantissimi i messaggi di vicinanza pubblicati in queste ore sulle bacheche social e le chiamate rivolte direttamente al commerciante, che purtroppo ha già in passato subito episodi del genere. “Solidarietà al mio amico Pietro Porcino, persona onesta e grande lavoratore, la più grande risposta contro questi atti intimidatori sarebbe quella di andare a gustare una buonissima pizza presso la sua attività. L’impegno contro la mafia, non può concedersi pausa alcuna… è normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio”, è uno dei messaggi che si legge su Facebook. “Grande solidarietà a queste persone con tanti sacrifici devono fare ogni giorno, non arrendersi a questa gentaglia e meschina. Denunciate, lo stato c’è, coraggio”, il commento di un altro cittadino.

Reggio Calabria dunque non si tira indietro, anzi ha subito risposto presente, mostrandosi al fianco dell’imprenditore per quanto accaduto. E la risposta più decisa arriva proprio dal diretto interessato. Oggi la pizzeria sarà regolarmente aperta al pubblico, i clienti potranno recarsi ad acquistare come ogni sera le specialità della casa e acquistare la buonissima del locale, conosciuta in tutta la città per la sua bontà. Il segnale più bello e forte che ci possa essere, per Reggio che si dimostra città desiderosa di cambiare mentalità. Sconcerto e solidarietà, sono esattamente questi i sentimenti che la cittadinanza vuole manifestare, rivolgendo al tempo stesso un forte appello alle istituzioni affinché si possa perseguire con ogni energia derive incivili e atti di violenza.