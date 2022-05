Reggio Calabria, pericolosa buca in via Ipponio: sprofonda l’asfalto

5 Maggio 2022 16:53

Reggio Calabria, la buca si trova in via Ipponio: zona viale Calabria

La città di Reggio Calabria è sempre più una mulattiera e le strade sono completamente distrutte con voragini pericolosissime che rendono la viabilità impossibile. Nella foto a corredo dell’articolo notiamo una pericolosa buca presente in via Ipponio n°19 nella zona del Viale Calabria. La buca crea un serio rischio per le macchine che possono finirci dentro e per coloro i quali percorrono la strada anche a piedi e rischiano di farsi male anche a causa della scarsa illuminazione nella zona.