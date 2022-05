Reggio Calabria, pericolo caduta cornicioni a Sbarre Centrali: pronto intervento dei vigili del fuoco | FOTO

3 Maggio 2022 10:29

Vigili del fuoco in azione nella mattinata di Reggio Calabria per un problema legato ai cornicioni di un palazzo in via Sbarre Centrali

Mattinata movimentata a Sbarre Centrali a Reggio Calabria. A causa delle precarie condizioni dei cornicioni di un palazzo, é stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, prontamente chiamati in azione, hanno risolto il problema. Sventato la possibilità che alcuni pezzi potessero arrecare danno a persone o veicoli in una delle vie più trafficate della città, in particolar modo nella mattinata. L’area è stata recintata in via precauzionale e il traffico, dopo una leggera congestione dovuta agli interventi, é tornato a scorrere regolarmente.