Reggio Calabria, perdita di acqua e manto stradale disastrato in via Abate S. Elia

20 Maggio 2022 13:06

Reggio Calabria, lo sfogo di un cittadino indignato per le condizioni di via Abate S. Elia ex trav. Marino

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione relativa ad una situazione di pericolo in via via Abate S. Elia ex trav. Marino a Reggio Calabria.Il lettore indignato afferma: “Gentile Redazione, trascorsi diversi mesi, dopo varie ed infinite segnalazioni agli uffici preposti, le segnalo una situazione di pericolo e spreco di acqua “potabile” in via Abate S. Elia ex trav. Marino. Si precisa, che da tanti anni, anche qui dopo innumerevoli segnalazioni, chiediamo il ripristino del manto stradale (disastrato) che è di competenza comunale, ma ahimè, in questa Città non c’è peggior sordo. Da cittadino, che regolarmente adempie ai suoi doveri, pagando tasse e servizi anche non ricevuti, non è accettabile che nel 2022 bisogna assistere al degrado ed alla incapacità di chi ci rappresenta, nessuno escluso. Spero possiate segnalare in aggiunta alle altre centinaia di segnalazioni della nostra povera città, un tempo forse Bella e Gentile, ma ad oggi Brutta e Cattiva”.