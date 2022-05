Reggio Calabria, parco giochi di Contrada Maldariti abbandonato: bimbi giocano in strada

6 Maggio 2022 13:37

Reggio Calabria, il parco in Contrada Maldariti risulta abbandonato e i bimbi sono costretti a giocare in mezzo alla strada

La città di Reggio Calabria non offre purtroppo tanti spazi verdi dove i bambini possano giocare e stare all’aria aperta e quei pochi parchi presenti, sono purtroppo in totale abbandono. Tra questi c’è il parco in Contrada Maldariti, zona sud della città. L’area è stata finita due anni fa ma si trova adesso in totale abbandono tanto che i bambini, che avrebbero potuto approfittare per giocare in un parco con giostre e tanto spazio, sono costretti a trascorrere le loro ore di gioco, in mezzo alla strada dovendo però fare i conti con le auto che percorrono la via.