Reggio Calabria: nasce l’associazione degli Amministratori di Condominio di Confcommercio

Nasce l’associazione degli Amministratori di Condominio di Confcommercio Reggio Calabria: l’avv. Furfaro eletto Presidente

Si è costituita venerdì scorso, presso la sede di Via Zecca, ABICONF, l’Associazione degli Amministratori Beni Immobili di Confcommercio Reggio Calabria, alla presenza del Presidente di Confcommercio Reggio Calabria – Lorenzo Labate, del Vice Presidente Nazionale ABICONF Delegato al Sud Italia – Fabiana Flecchia e del Direttore Generale di Confcommercio Reggio Calabria – Fabio Giubilo.

Eletto alla presidenza all’unanimità Lucio Furfaro, avvocato del foro reggino, attivo nel settore dell’amministrazione condominiale da quasi 10 anni. In Consiglio direttivo entrano l’avv. Teresa Morello (vicepresidente), l’avv. Daniela Mazzeo, il dott. geom. Giovanni Merolillo, la dott.ssa Fabiana Flecchia e l’avv. Claudio Pennestrì che, assieme al presidente Furfaro, viene designato quale delegato Abiconf Reggio Calabria in seno al Centro Studi nazionale ABICONF.

“Sono orgoglioso della fiducia accordatami dai colleghi” il primo commento del neo eletto Presidente Abiconf Lucio Furfaro. “Con sincero entusiasmo mi sono avvicinato al mondo Abiconf avendo avvertito assieme ai tanti professionisti che hanno condiviso il mio percorso l’esigenza di segnare un cambiamento rispetto all’universo associativo esistente soprattutto per consentire alla nostra categoria di proporsi nei confronti del mondo politico e istituzionale in maniera più organizzata e autorevole.

Dando vita ad nuova realtà associativa degli amministratori di condominio all’interno della grande famiglia Confcommercio – dichiara Furfaro – l’obiettivo condiviso è dare maggiore tutela alla categoria valorizzando la nostra professionalità e le nostre competenze per renderci riconoscibili e distinguibili.

Ci occuperemo di fornire ai professionisti – continua Furfaro – nuovi e moderni strumenti di lavoro che vanno dalla formazione, agli aggiornamenti, ai software gestionali, alle assicurazioni. Ma è la costituzione in seno a Confcommercio il vero valore aggiunto poiché significa entrare a fare parte di una Confederazione autorevole, di un network intercategoriale e potere contare sull’assistenza continua nei settori legale, fiscale, sulle convenzioni oltreché usufruire di tutti i servizi Confcommercio”.

Grande soddisfazione per la costituzione del nuovo gruppo espressa anche dal Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate: “Confcommercio cresce sempre più grazie alla voglia di tanti colleghi e professionisti di fare squadra e rendersi protagonisti del cambiamento; Abiconf diventa un tassello importante del sistema associativo provinciale e, sono certo, visto l’entusiasmo dei componenti, diventerà presto un soggetto di riferimento per lo studio, l’applicazione e la formazione in materia di diritto condominiale. La vicinanza del Presidente nazionale Abiconf Andrea Tolomelli e della vice Presidente Fabiana Flecchia durante tutto il percorso che ha portato a costituire formalmente l’associazione sono ulteriore garanzia che i professionisti del territorio sapranno trovare le giuste risposte alle proprie esigenze professionali”

Per la Vice Presidente Nazionale Fabiana Flecchia “la costituzione di Abiconf Reggio Calabria grazie al lavoro di un gruppo qualificato e affiatato è un successo. Auguro al Presidente Furfaro ed a tutti i colleghi di fare un ottimo lavoro, muovendosi nella direzione di salvaguardare sempre meglio la posizione degli Amministratori di Condominio soprattutto in questo periodo particolare che ha contribuito a complicare notevolmente il ruolo e le attività degli Amministratori. Non mancherà ad Abiconf ed a Confcommercio Reggio Calabria – conclude la vice Presidente – il supporto e l’assistenza degli uffici nazionali Abiconf. La mia presenza in seno al Direttivo provinciale vuole essere un segnale concreto di vicinanza alla nuova realtà”