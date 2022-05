Reggio Calabria piange Nunzio Pitasi: era titolare della ditta Decor Style

27 Maggio 2022 17:17

Grave lutto per la città di Reggio Calabria, si è spento prematuramente in queste ore il caro Nunzio Pitasi. Titolare insieme alla moglie della ditta Decor Style, impresa che si occupa di decorazioni, controsoffittature, pareti in cartongesso e ristrutturazioni in genere, ha combattuto contro una brutta malattia. Era molto conosciuto in città per la sua professionalità, apprezzato soprattutto per le sue doti umane. Un uomo gentile, umile e sorridente, sempre pronto a rispondere presente, così lo descrivono coloro che avevano avuto il piacere di conoscerlo. Il suo soprannome era “tenente”.

La Comunità Parrocchiale Cataforio-San Salvatore si stringe attorno al dolore della famiglia e sui social scrive una nota: “mentre assicura preghiere per l’anima di Nunzio affinché il Signore gli conceda la vita Eterna prega per tutta la famiglia, il Signore conceda ad ognuno di loro pace e consolazione. Siamo nella Tredicina di S.Antonio da Padova molto caro a Nunzio, il Santo dei Miracoli lo accompagni in Paradiso”. I funerali si svolgeranno sabato pomeriggio (ore 16.30) a San Giovanni.