Reggio Calabria: dolore per la morte del poeta Domenico Nucera, un’istituzione a Gallicianò

17 Maggio 2022 22:04

Domenico Nucera era conosciuto come un uomo di cultura, cantautore, poeta, autore di poesie e canzoni storiche in lingua greca

C’è grande dispiacere per Reggio Calabria e la sua provincia a causa di una grande perdita avvenuta in queste ore. È morto Domenico Nucera, per tutti Mimmo, un’istituzione a Gallicianò. Era conosciuto come un uomo di cultura, cantautore, poeta, autore di poesie e canzoni storiche in lingua greca. Molto amareggiata Lucia Anita Nucera, Consigliere Comunale a Palazzo San Giorgio, che sui social scrive: “di lui, ho un ricordo affettuoso e dolcissimo. Un uomo che non si risparmiava mai nel trasmettere le proprie conoscenze soprattutto ai più giovani. Con lui, sono state tante le conversazioni nella nostra lingua e la sua è una grave perdita per tutti noi perché con va via un pezzo di tradizioni, cultura e conoscenza della nostra terra. kalo’ viaggio Mastora, Echasame ena mega filo. Na echi anghelu”.