Reggio Calabria: è morta “Mamma” Santina, madre del prete Don Giacomo d’Anna

16 Maggio 2022 15:14

La comunità parrocchiale di Reggio Calabria e, in particolar modo, del Santuario di San Paolo alla Rotonda si uniscono al dolore del parroco don Giacomo D’Anna e della sorella Mirella, per la morte della loro madre, la carissima signora Santina. “Donna amata e stimata da tutti, madre anche per tutti i figli di questa comunità parrocchiale – si legge nella nota dei fedeli – . Lei con tenero affetto è stata sempre accanto a tutti, essendo prossima alle loro esigenze con la preghiera e la generosità. Maria Santissima, Madre della Consolazione, possa aprirle le porte del paradiso e condurla all’incontro pieno e definitivo con il Signore, fonte di perenne gioia e perfetta letizia”. I funerali si terranno presso il Santuario di San Paolo alla Rotonda, Martedì 17 alle ore 16.00.

“Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati, in un istante, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità”. E’ il passo 1 Corinzi 15,51-53 dedicato dai parrocchiani alla compianta signora Santina.