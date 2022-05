Reggio Calabria, Morabito (Pd) sulle elezioni comunali: “noi sempre alternativi alla destra”

20 Maggio 2022 09:41

Reggio Calabria, Morabito: “le nostre liste sono quelle del PD e del Centrosinistra a trazione PD, alternativo sempre e ovunque alle destre, unito e operativo in un “campo largo” del civismo e del mondo sociale”

Sono 21 i Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria che andranno al voto il prossimo 12 Giugno. “Il Partito Democratico Metropolitano, gli iscritti e militanti stanno contribuendo al meglio delle loro forze, in pieno coordinamento con il Segretario regionale Nicola Irto, per affermare – nelle liste di Centrosinistra presentate – una chiara contrapposizione valoriale, programmatica e strategica rispetto alle liste di espressione di un Centrodestra ormai succube del populismo qualunquista rappresentato dal tardo berlusconismo, dalla Lega e da Fratelli d’Italia”. E’ quanto scrive in una nota Antonio Morabito, Segretario provinciale del Partito Democratico. “I sinceri progressisti e riformisti, gli amici e compagni Democratici e Socialisti, gli eredi della cultura Cattolico Democratica, non possono avere dubbi e chiara e’ l’indicazione di voto del PD Metropolitano. Le nostre liste sono quelle del PD e del Centrosinistra a trazione PD, alternativo sempre e ovunque alle destre, unito e operativo in un “campo largo” del civismo e del mondo sociale, così come indicato dal Segretario Nazionale Enrico Letta. Nelle realtà cittadine nelle quali, invece, non e’ presente il simbolo PD, gli iscritti, i militanti, gli elettori e simpatizzanti DEM sono comunque chiamati ad una campagna elettorale fattiva alterativa alle destre, ove queste sono presenti con i loro simboli e rappresentanti, a favore delle liste civiche a ispirazione e con presenza di personalità riformiste e progressiste, o comunque alternative al Centrodestra unito sotto l’egida dell’identitarismo demagogico leghista, delle nostalgie reazionarie dei sedicenti sovranisti, di ciò che resta di uno pseudo moderatismo che nasconde solo il pragmatismo degli interessi e che si è mostrato fallimentare soprattutto ove ha già governato e va fermato nelle urne prima che faccia ulteriori danni“, conclude Morabito.