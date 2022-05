Reggio Calabria, ancora tensioni in Commissione Bilancio. Milia: “raschiato fondo del barile”

30 Maggio 2022 18:19

Dopo il “bailamme” sul rendiconto, tra minacce della Prefettura e voce grossa da parte dell’opposizione, l’ultimo tema riguarda il Piano Economico Finanziario

Rendiconto, tensioni e polemiche. PEF, tensioni e polemiche. Sempre tensioni e polemiche. Reggio Calabria continua a sprofondare, ma la politica locale è impegnata a diramare comunicati a destra e manca tra chi tende a minimizzare i problemi e chi prova ad enfatizzarne altri meno importanti. Dopo il “bailamme” sul rendiconto, tra minacce della Prefettura e voce grossa da parte dell’opposizione, l’ultimo tema riguarda il Piano Economico Finanziario. “Mentre Reggio Calabria va a rotoli, senza guida, allo sbando totale, nel frattempo noto con enorme dispiacere che la Maggioranza pensa solo a sopravvivere a Palazzo, per mantenere posizioni personali. Oggi in Commissione Bilancio chi dovrebbe rappresentare il Governo cittadino ha davvero raschiato il fondo del barile”, le parole di Federico Milia, consigliere di minoranza di Forza Italia.

“Argomento della Commissione – prosegue – oggi è stato il PEF (Piano economico finanziario). Questione molto delicata, tant’è che è stato chiamato in audizione anche il Direttore generale Demetrio Barreca. La Maggioranza ha saputo dare solo risposte poco convinte e per nulla convincenti. E c’è di più, purtroppo! Perché tra i dati politici più importanti emersi –tuona in modo preoccupante Milia – ci sarebbe la concreta possibilità che già a partire dall’anno prossimo ci possano essere aumenti ai tributi per i reggini; di fatto la Maggioranza così sbugiarda se stessa, dopo aver fatto uscite e comunicati annunciando un allentamento dell’austerity e quindi una riduzione delle tasse. Questa è l’ennesima beffa ai danni dei contribuenti. Dimostrazione lampante che questa Amministrazione pseudo Falcomatiana sia arrivata al capolinea prima del tempo, prima ancor di aver fatto diverse tappe. Un esempio plastico è il bilancio di previsione”.

“Già per l’approvazione del PEF – conclude – diversi consiglieri comunali di maggioranza hanno abbandonato l’Aula, segno di profonda disgregazione politica e disattenzione amministrativa. Pertanto, come CentroDestra abbiamo ritenuto doveroso abbandonare i lavori della Commissione di oggi, ritenendo offensivo questo modus operandi. Domani affronteremo queste argomentazioni in maniera più approfondita alle 10:30 nel corso di una conferenza stampa che terremo a Palazzo San Giorgio insieme a tutti i colleghi di CentroDestra”.