Reggio Calabria, il 12 maggio l’iniziativa “Lo sport nel panorama reggino: una visione sul futuro”

9 Maggio 2022 11:32

L’Associazione Culturale da Domani, nella giornata di giovedì 12 maggio, propone l’iniziativa “Lo sport nel panorama reggino: una visione sul futuro”

L’Associazione Culturale da Domani dopo le recenti iniziative quali, la presentazione del libro del prof. Giuseppe Chirico “La Calabria greca in età moderna” tenutosi presso Palazzo Alvaro e il convegno sull’Alta velocità dal titolo “Collegamenti ferroviari Nord/Sud: quale futuro?” tenutosi presso Palazzo San Giorgio, prosegue le sua attività con un incontro dai contorni sportivi, in cui verrà affrontato appunto un tema assai caro al nostro territorio e contesto sociale.

La nuova iniziativa dell’associazione culturale reggina dal titolo “Lo sport nel panorama reggino: una visione sul futuro” si terrà giovedì 12 Maggio alle ore 18 presso l’aula magna dell’Università per Stranieri Dante Alighieri. Saranno ospiti dell’incontro il Presidente del CONI Calabria avv. Maurizio Condipodero, il Presidente della squadra di pallacanestro Asd Stingers dott. Pasquale Calabrò, il Coach Antonio Cugliandro della Reggio BIC e l’addetto stampa dell’Asd Cataforio calcio a 5 Fabrizio Cantarella. Insieme a loro e insieme tutti coloro che saranno lieti di partecipare, verranno affrontati alcuni argomenti che potranno servire da spunto di riflessione… e non solo per lo sport in Calabria.