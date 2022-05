Reggio Calabria: i giovani di Lazzaro regalano sorrisi ai bambini del Gom

25 Maggio 2022 14:11

I ragazzi della seconda media della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Lazzaro hanno raccolto e consegnato alcuni doni ai piccoli ricoverati all’ospedale

Venerdì 20 maggio sono stati consegnati al reparto di Oncoematologia Pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria, diretto dalla Dottoressa Rosalba Mandaglio, alcuni doni ricavati da un mercatino organizzato dai ragazzi della seconda media della Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Lazzaro. “Si tratta di un gesto voluto e molto sentito dai ragazzi, seguiti dalla catechista Ilaria, i quali hanno lavorato tanto per regalare sorrisi e supportare loro coetanei che attualmente stanno attraversando un periodo particolare, donando loro colori da disegno, materiale di cancelleria, un buono in cartoleria ed un monitor per poter seguire le lezioni scolastiche”, scrive in una nota la direzione del presidio ospedaliero.