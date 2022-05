Reggio Calabria: lavori di bitumazione in Contrada Cafari

17 Maggio 2022 14:14

Reggio Calabria: avviato i lavori di bitumazione e posa del nuovo asfalto in Contrada Cafari ad Arangea

In data odierna l’impresa Tecnoappalti ha avviato i lavori di bitumazione e posa del nuovo asfalto in Contrada Cafari ad Arangea a Reggio Calabria. Il Consigliere delegato alla manutenzione stradale e Capogruppo del Gruppo “Democratici e Progressisti”, Mario Cardia, è stato sul posto per seguire i lavori: “si tratta di una risposta importante fortemente voluta dalla nostra amministrazione, attesa da tempo dai residenti e dai numerosi cittadini che quotidianamente percorrono quella via, fino ad oggi costretti a fare i conti con un manto stradale fortemente dissestato e pieno di insidie”, ha dichiarato il Consigliere delegato Mario Cardia che poi aggiunge: E’ una via molto percorsa, che conduce anche a Gallina, alle località collinari della nostra Città, al vicino Cimitero, agli svincoli autostradali; ringrazio il Sindaco f.f. Brunetti, l’Assessore Albanese, gli uffici competenti e l’impresa Tecnoappalti. Come amministrazione, assieme agli uffici, abbiamo pianificato un attento e scrupoloso programma di manutenzione che attraverserà le diverse vie cittadine, offrendo progressivamente le dovute risposte a tutti i quartieri della Città ed ai cittadini”, ha concluso il Consigliere Comunale delegato Mario Cardia