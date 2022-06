Reggio Calabria, il ministro Lamorgese non risponde alla domanda sullo scandalo dei brogli elettorali | VIDEO

31 Maggio 2022 16:24

Il Ministro Lamorgese ha cercato in un primo momento di evitare l’argomento, poi ha risposto sulla questione dei brogli elettorali

Nel Palazzo della Prefettura di Reggio Calabria il tema di discussione centrale è quello dell’emergenza migranti, ma il centrodestra reggino ha sottolineato al Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, l’importanza di attenzionare la questione dei presunti brogli elettorali avvenuti durante le scorse amministrative. “Sulla questione non posso dire niente – glissa Lamorgese – , c’è ancora un’attività in corso. A livello territoriale le situazioni sono seguite con particolare attenzione, tramite il Prefetto che rappresenta il Governo sul territorio e tramite lui abbiamo tutte le informazioni del caso”.

Ad accusare maggiormente il Ministro è stato il Consigliere d’opposizione Antonino Minicuci, che si è detto insoddisfatto dell’operato del Governo Draghi perché, a suo dire, il tema dei Brogli elettorali non è di minor importanza rispetto ad altre questioni. Lamorgese, in conclusione del suo intervento, ha chiesto ai rappresentanti del Centro/Destra reggino di restare uniti per il bene della città.