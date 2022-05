Reggio Calabria, l’1 giugno l’incontro con l’On.le Fortunato Aloi autore del libro “Parlamento in chiaro scuro”

30 Maggio 2022 17:36

Mercoledì 1 giugno, presso lo Spazio Open di Reggio Calabria, alle ore 18:00, l’incontro con l’On.le Fortunato Aloi autore del libro “Parlamento in chiaro scuro”

Promosso congiuntamente dall’Associazione Culturale Anassilaos, dal Circolo Culturale Giuseppe Calogero e dallo Spazio Open si terrà mercoledì 1 giugno presso lo Spazio Open alle ore 18,00 l’incontro con l’On.le Fortunato Aloi, esponente politico reggino di primo piano e già Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione, autore di un pregevole e interessante volume edito da Rubbettino “Parlamento in chiaro scuro”. Docente negli istituti superiori, dirigente dell’allora Movimento Sociale Italiano, consigliere comunale e provinciale di Reggio Calabria nonché Consigliere Regionale fu tra i protagonisti nel 1970 della cosiddetta “Rivolta di Reggio”.

Eletto deputato nel 1972 torna alla Camera nel 1983 fino al 1987. Eletto nelle liste di Alleanza Nazionale nel 1994, primo Governo Berlusconi, viene rieletto nel 1996 fino al 2001. Oltre a ricoprire la carica di Sottosegretario è stato anche vice presidente della Commissione Agricoltura della Camera. Una personalità dunque che nei lunghi anni trascorsi tra i banchi del Parlamento e del Governo ha maturato una personale esperienza politica e umana che rende il suo “Parlamento in chiaro scuro” un documento di particolare pregio per comprendere e ricostruire tanti notevoli aspetti della vita politica del nostro Paese. Il “tempio della democrazia” per eccellenza è stato da sempre il Parlamento. Il luogo dove i rappresentanti del popolo dovrebbero decidere in difesa di quest’ultimo. Non di rado, invece, ciò non accade.

Tanti e tali sono i giuochi e gli interessi di parte che da questo Palazzo-Istituzione provengono provvedimenti poco in sintonia con i diritti ed i desiderata dei cittadini. Un altro aspetto, non secondario del tema “Parlamento”, è costituito da una forma di scarsa conoscenza, quasi di mistero, che circonda ciò che avviene all’interno dello stesso. Il mistero attiene non all’attività ufficiale della Camera e del Senato ma alle varie vicende di piccoli intrighi e beghe che condizionano tante scelte e decisioni di non trascurabile rilevanza politica. Non sempre la vita nel Palazzo si svolge nel principio della chiarezza e trasparenza, anzi il “chiaro-scuro” è il frequente elemento cromatico. Da qui il titolo del libro che, attraverso la messa in evidenza di tanti “spaccati” in chiaro scuro, vuole offrire immagini e vicende di vita parlamentare frutto della trentennale presenza dell’autore nel Palazzo come parlamentare e come uomo di governo. Il tutto narrato con semplicità e ironia. A parlare con l’Autore la dott.ssa Mirella Marra, già Direttore dell’Archivio di Stato di Reggio Calabria, e Stefano Iorfida, Presidente Anassilaos.