Reggio Calabria: Pazzano presenterà un’interpellanza sulla casa per i senzatetto al prossimo Consiglio Comunale

2 Maggio 2022 13:42

Nel prossimo Consiglio Comunale “La Strada” con il consigliere Saverio Pazzano presenterà un’interpellanza relativa alla casa per i senza fissa dimora che Reggio aspetta da anni: “anni di promesse disattese, di indicazioni diverse da parte dell’Amministrazione di fatto sempre cambiate in corsa senza alcun risultato vero. La società reggina ha più volte chiesto un intervento per chi non ha un tetto, avviando anche delle raccolte firme e sollecitando più e più volte l’Amministrazione Comunale, ricevendo in cambio la promessa che “entro il prossimo inverno avremo una struttura”. Di inverno in inverno abbiamo attraversato anche il lockdown e siamo arrivati alla primavera del 2022 senza che vi sia ancora un luogo attrezzato per l’accoglienza. Negli ultimi intenti dell’Amministrazione Comunale c’è quello di destinare all’accoglienza dei senza fissa dimora una struttura in località Pietrastorta. Se ne parla in realtà da un paio d’anni, ma ancora nulla di concreto. La Strada chiede formalmente: si dà conferma che entro il prossimo inverno – e dunque entro il prossimo 21 dicembre – il Comune garantirà il servizio di accoglienza presso la struttura sita in Pietrastorta? Ove i tempi di realizzazione di tutti gli interventi e di tutte le procedure necessarie non consentano l’avvio del servizio presso la struttura sita in Pietrastorta, quale intervento – da realizzarsi entro il 21 dicembre – è programmato per l’accoglienza dei senza fissa dimora? Esiste allo stato attuale – e in attesa solo di una sede – un piano di accoglienza comunale (numero letti, servizio docce, eventuale mensa) per i senza fissa dimora? Nella programmazione dell’Amministrazione, la sede di Pietrastorta è considerata temporanea o definitiva? Ci aspettiamo a domande dirette risposte altrettanto dirette, senza quei giri di parole che tante volte in commissione abbiamo già ascoltato“, conclude la nota.