Reggio Calabria, incidente sulle Bretelle: ambulanza sul posto | LIVE

1 Maggio 2022 18:53

Reggio Calabria, scontro auto-moto sulle Bretelle del Calopinace: soccorritori del 118 sul posto, le immagini in diretta

Un brutto incidente si è verificato pochi minuti fa sulle Bretelle del Calopinace, a Reggio Calabria e precisamente nell’incrocio tra la carreggiata in direzione mare e il ponte che collega i due argini del torrente. A scontrarsi un’automobile e una moto, entrambe in procinto di svoltare a sinistra. Lo scontro ha provocato la caduta della moto: sul posto è prontamente giunta l’ambulanza per soccorrere i motociclisti, che fortunatamente non sembrano aver riportato gravi conseguenze in base alle prime frammentarie informazioni. Successivamente è sopraggiunta anche la polizia municipale che sta provvedendo ai rilievi del caso. Il traffico resta scorrevole senza particolari criticità.