Reggio Calabria: il Museo diocesano aderisce alla Notte dei Musei

13 Maggio 2022 13:21

Reggio Calabria: sabato 14 maggio, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, torna a celebrarsi la Notte europea dei Musei

Sabato 14 maggio 2022, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia, torna a celebrarsi la Notte europea dei Musei. L’iniziativa, in contemporanea in tutta Europa, prevede l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici al costo simbolico di un euro. Il Museo diocesano aderisce all’evento promosso dal Comune di Reggio Calabria – Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’associazione IN.SI.DE. Il nostro Museo Diocesano sarà aperto dalle 19.00 alle 22.00. In particolare, saranno proposte due visite guidate gratuite, rispettivamente alle 19,30 e alle 21.00, occasione per conoscere l’importante collezione d’arte esposta, arricchita da nuove recenti acquisizioni.