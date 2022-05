Reggio Calabria: il CityTour si potenzia e torna ad attraversare il cuore della città | INFO

Da qualche settimana il Bus Cabrio di ATAM ha ripreso le sue attività in giro per le principali vie cittadine. Da questo weekend, però, il servizio delCITY TOUR crescerà ancora di più. Infatti, ilper i turisti e non che desiderano busvagare per le vie del centro storico di Reggio Calabria tornerà ad, mettendo in vetrina le Chiese, i Palazzi storici ed anche gli esercizi commerciali oltre che il Salotto della Città, Piazza Italia.In questa nuova stagione, nell’anno in cui ricorre il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, ATAM si fa trovare pronta, quindi il servizio sarà implementato conin coincidenza con eventi, per scoprire la versione più romantica della città.In futuro sarà finalmente disponibile anche ilche prevede la salita e discesa alle fermate specifiche per il bus turistico.

In questo senso sono stati allestiti in città gli stalli specifici con la segnaletica personalizzata, in alcuni dei punti di interesse maggiore, e per questo, ATAM vuole ringraziare “l’Amministrazione Comunale in particolare gli Assessori Giuggi Palmenta e Irene Calabrò, il Comando dei Vigili Urbani e Castore a dimostrazione che il buon lavoro è realizzabile in tempi brevissimi, oltre che naturalmente il personale Aziendale che si è speso senza sosta in pochissimi giorni per essere pronti già da questo weekend”.

Atam ha creato una pagina facebook dedicata proprio a questo servizio ( www.facebook.com/reggiocalabriacitytour) nella quale verranno specificati gli orari i quali per cause climatiche potrebbero essere soggetti a variazioni, ma anche tutte le novità gli eventi e le varie tipologie di corse che verranno effettuate.