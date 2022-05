Reggio Calabria, il Circolo “Gli amici della caccia” sollecita a segnalare gli incendi

28 Maggio 2022 10:20

Reggio Calabria, la nota del Circolo “Gli amici della caccia”

“Il Circolo “Gli amici della caccia” invita i cacciatori reggini e non a collaborare con le Forze dell’Ordine affinché si possa contrastare il fenomeno degli incendi che sembra essere ripartito. È notizia di ieri da parte della testata web Strettoweb che è divampato un incendio sulle Colline di Saracinello”. Lo afferma in una nota il Circolo “Gli amici della caccia”.

“Ogni anno, di questi tempi, ettari di macchia mediterranea sia nelle zone boschive protette sia nelle aree verdi anche vicine ai centri abituati vengono incendiati per opera di veri e propri delinquenti che ad oggi rimangono impuniti”.

“È triste infatti evidenziare come, nonostante le zone in cui si verificano questi episodi siano sempre le stesse, non si riesce nonostante l’uso dei droni ad individuare coloro I quali dolosamente devastano il nostro territorio tramite il fuoco”.

“Pertanto, il “Circolo Amici della caccia” invita la popolazione civile di ogni zona della nostra regione a collaborare fattivamente con le Forze di Polizia contattando il 1515 o il numero di emergenza Nazionale 112. Ogni incendio o principio di incendio può inoltre essere comunicate al numero verde regionale 804 96496 o al numero 115 dei Vigili del Fuoco”.

“Sì ricorda che il cacciatore è il vero ambientalista e si è sempre posto quale sentinella boschiva, poiché il territorio agro silvo pastorale è l’habitat elettivo del cacciatore, nonché conoscitore del territorio e sempre vigile nei confronti dello stesso poiché è nel suo interesse per l’attività svolta all’interno delle aree di caccia e nella sua indole quale cultore e tutore dell’ambiente e della fauna preservare da coloro i quali intendono realmente creare nocumento nei confronti della flora e della fauna presenti nella nostra Regione”.