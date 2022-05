Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza due nuove conversazioni sulla Rivolta

16 Maggio 2022 10:26

Reggio Calabria: continuano le conversazioni sulla Rivolta a cura del Circolo Culturale “L’Agorà”

Venerdì 23 e 30 maggio sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, saranno disponibili due conversazioni, organizzate dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema dei Moti di Reggio del 1970. La rivolta di Reggio rappresenta la ribellione urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. Diversi sono gli accadimenti che si verificarono nella Città dello Stretto e che ancora su molti dei quali cala una fitta serie di interrogativi ancora irrisolti. Una pacifica manifestazione di dissenso che viene repressa violentemente, attentati dinamitardi, eversione, la repressione che avvenne sia nei confronti della Città che nei confronti dei suoi abitanti, processi, sono alcuni dei quesiti, che a distanza di tempo sono avvolti da una fitta coltre di mistero. In diversi punti della Città spuntano le barricate che paralizzano Reggio Calabria. Cariche della polizia, gas lacrimogeni, lancio di pietre, colpi di arma da fuoco, il primo caduto nella seconda giornata di sciopero, e sulle cui cause ancora vi sono diverse zone d’ombra e tanti interrogativi. Un territorio che diventò teatro di durissimi scontri tra civili, di ogni estrazione sociale e partitica, e lo Stato. La rivolta di Reggio rappresenta la ribellione urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. I moti di Reggio dureranno per quasi due anni, con un conto pesantissimo in termini di morti e feriti. Oltre agli ingenti danni economici.

La città si trasforma in quei giorni in un campo di battaglia, con azioni di vera e propria guerriglia urbana, che vede l’utilizzo di sassi e bombe molotov, la costruzione di barricate, attentati dinamitardi, spari contro le forze dell’ordine, auto date alle fiamme, scontri con le forze dell’ordine, interi quartieri in cui divampa la rabbia popolare. La popolazione di tutta la Provincia reggina sposò la battaglia di Reggio, aderendo alle proteste soprattutto a Villa San Giovanni, ma anche in diverse aree della fascia tirrenica, della jonica e di quella aspromontana. Alle barricate stradali fecero seguito blocchi ferroviari e navali, con Villa San Giovanni picchettata e isolata; assalti a strutture pubbliche quali caserme, prefettura, questura, uffici postali. Nel frattempo, gli scioperi che si susseguono a ritmo continuo vedono fianco a fianco studenti e lavoratori, magari appartenenti a fazioni politiche opposte, ma tutti accomunati dall’orgoglio di essere reggino. Una recente pubblicazione riferendosi all’area del Calopinace ricorda che […] una mattina di prima ora, in uno di quei giorni caratterizzato dal vento caldo di scirocco e da quell’aria appiccicosa proveniente dall’Africa, i poliziotti riuscirono a sgombrare le barricate erette sul ponte. Dopo aver liberato tutta l’area lasciarono il solito presidio costituito da un drappello di agenti antisommossa. Rimanevano tuttavia, saldamente in mano ai rivoltosi, tutte le strade principali e secondarie della zona sud. Via Galileo Galilei, via Sbarre Inferiori, via Torricelli ai Ferrovieri e Pescatori, via Pacinotti, via Mercalli, via Galvani e il Viale V° (oggi Viale Aldo Moro) fino al rione Gebbione […] e […] spesso per potersi spostare da una zona all’altra, evitando gli sbarramenti, si ricorreva a delle vie inusuali e alternative, spesso vie sterrate e difficilmente percorribili. Una di queste era quella dell’alveo del torrente Calopinace che consentiva di raggiungere, da un lato il sottopasso che collega il rione Ferrovieri alla spiaggia di Calamizzi, dall’altro l’intubata che sbocca nei pressi del benzinaio della villa Comunale. Una via capace di bypassare le barricate del ponte Calopinace. […] Un volantino dattiloscritto recante la data del 16 ottobre 1970 evidenzia che alle […] ore 7.30 la situazione si aggrava per i seguenti fatti: la Repubblica è invasa dalle […] seguenti forze dell’ordine (segue l’elenco dettagliato di uomini, mezzi ed armamenti). Sono state sparate oltre 200 bombe lacrimogene; le TESTUGGINI avanzano con le BOMBE a mano pronte per l’uso; TUTTO QUESTO SCHIERAMENTO DI FORZE ERA OPPOSTO AD UN GLORIOSO COMMANDO DELLA REPUBBLICA PER REGGIO CAPOLUOGO COMPOSTO DA 11 RAGAZZI E QUATTRO DONNE! (la celere spara 6 colpi di pistola…!!!)[…]

All’alba del 23 febbraio del 1971 una colonna di oltre tremila uomini si dirige verso la zona di Sbarre Centrali, su ogni mezzo blindato c’è una mitragliatrice Browning. L’ordine è quello di occupare militarmente i quartieri dei rivoltosi, fra ruspe che rimuovono le ultime barricate e gipponi che pattugliano le vie. Una decisione del governo, che, per la prima volta nell’Italia repubblicana, ricorre ai carri armati: gli ultimi resistenti, immobilizzati, saranno costretti alla resa. E proprio da queste cifre i prossimi due incontri (20 e 27 maggio) organizzati dal Circolo Culturale “L’Agorà” sul tema “Sulle strade della Rivolta”. Nel corso delle due conversazioni, saranno ricordati i vari accadimenti, fatti e personaggi, lungo il percorso di un confronto tra le vie cittadine che furono teatro della ribellione urbana più lunga che la storia della nostra repubblica ricordi, con migliaia di feriti, arresti, diverse vittime sia tra i civili che tra le forze dell’ordine. Da queste cifre il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza la prima delle due iniziative che nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020, sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dal 20 maggio.