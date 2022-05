Reggio Calabria, il 5 giugno la 1ª edizione di “Le vie della Transumanza e dei prodotti tipici nel borgo di Bova”

30 Maggio 2022 17:47

Domenica 5 giugno al via la 1ª edizione di “Le vie della Transumanza e dei prodotti tipici nel borgo di Bova”

Un grande lavoro ed un costante e puntuale impegno del Presidente Provinciale dott. Domenico Tripodi che, insieme al Consiglio Direttivo dell’Assemblea Provinciale Allevatori di Reggio Calabria e l’ASD Cavalieri dello Stretto, domenica 5 giugno, vedrà la realizzazione e la nascita della prima edizione de “Le vie della Transumanza e dei prodotti tipici nel borgo di Bova” con il Patrocinio del Comune di Bova e del Parco Nazionale d’Aspromonte.

Un ambizioso progetto e uno dei tanti obiettivi che il Presidente Tripodi, fin dall’inizio del suo operato, aveva messo come priorità e che, grazie alla sua tenacia e dedizione, oggi diventa realtà, per dare il giuso valore e risalto alla nostra amata terra e al faticoso e affascinante lavoro degli allevatori, non sempre apprezzati per come meritano.

Questa preziosa iniziativa vuole rievocare le “antiche pratiche pastorali dell’area Grecanica, a cavallo sulle vie della transumanza”.

“Sarebbe bello – dice il Presidente Tripodi emozionato – che tutte le famiglie partecipassero portando i propri figli; sarebbe bello che tanti bambini e ragazzi potessero vedere con i loro occhi, la bellezza del Creato. Gli allevatori ogni giorno si prendono cura del loro bestiame e, grazie ad un incessante lavoro, producono prodotti genuini e saporiti che allietano le nostre tavole. La vita ormai prettamente tecnologica e informatizzata- continua Tripodi- ha allontano le nuove generazioni dall’amore e dalla conoscenza della terra che, con i suoi ritmi perfetti, ci insegna a vivere in maniera sana ed equilibrata. Gustare i prodotti locali, respirare gli odori tipici della meravigliosa area Grecanica, sono sicuro- conclude Tripodi- regalerebbe benessere e serenità a tutti”.

La manifestazione inizierà domenica 5 giugno alle 7,00 presso “Piazza Roma” di Bova per il rituale taglio del nastro e continuerà alle 8,30 in Via IV Settembre, dove avverrà la Benedizione della Mandria e la partenza della transumanza 2022.

Alle 10,30 seguirà l’apertura ufficiale del Mercatino degli Allevatori ARA CALABRIA e alle 13,30 la degustazione gratuita , con offerta libera, dei prodotti tipici dell’area Grecanica.

Nel pomeriggio alle 16,00 si svolgerà il convegno su “La Capra Aspromontana, il valore per gli allevatori nella costruzione di una filiera autoctona, rispettosa dell’ecosistema territoriale e del benessere animale”. Interverranno Pietro Franco Mendicino, Amministratore unico – Aschenazia srl e Francesco Foti, Docente di nutrizione e alimentazione animale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria Dipartimento di Agraria.

La manifestazione si concluderà alle ore 18,00 con un evento musicale e la premiazione finale.