Reggio Calabria, il 25 maggio il firma-copie dell’Antologia del Nosside 2021 a cura del prof. Amato

22 Maggio 2022 13:43

Mercoledì 25 maggio verrà effettuato il firma-copie dell’Antologia del Nosside 2021 a cura del prof. Pasquale Amato

Mercoledì 25 maggio il prof. Pasquale Amato, Presidente del Fondatore del Premio Mondiale di Poesia Nosside, incontrerà amiche e amici e appassionati di poesia per il Firma-copie dell’Antologia del Nosside 2021 nel cuore storico di Reggio Calabria tra Piazza Castello e Piazza De Nava. La mattina sarà nell’Edicola di Francesco Cogliandro in Piazza Castello e il pomeriggio nel Negozio Talmone RC accanto a Piazza De Nava e al Museo. Lo affiancheranno Giada Amato, Martina De Lorenzo e Enzo Laganà.

L’Antologia, curata dallo stesso prof. Amato e dalla Segretaria Generale del Nosside Mariela Johnson Safràn e pubblicata da Media&Books di Roma, è un’elegante raccolta delle opere dei premiati del 2021 e costituisce l’incontro globale con l’immaginario poetico del mondo, senza confini di lingue e idiomi. Nel frattempo stanno già pervenendo le prime iscrizioni al XXXVII Premio Nosside 2022, aperte il 16 maggio con scadenza il 10 luglio.

Il progetto culturale nato e organizzato a Reggio, sulla sponda continentale del mitico Stretto di Scilla e Cariddi, è dedicato alla poetessa magnogreca locrese Nosside, ha adottato come logo una stupenda opera del reggino Umberto Boccioni e si avvale della collaborazione del Maestro Orafo crotonese Gerardo Sacco. E’ l’unico Concorso per poesia inedita aperto a tutte le lingue e idiomi del mondo e ad ogni forma di comunicazione. Nelle precedenti 36 edizioni hanno partecipato poeti di 102 Stati di tutti i continenti con componimenti in oltre 140 Lingue e Idiomi.

Tra i 47 Vincitori Assoluti annovera sinora poetesse e poeti di Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Polonia, Grecia, Montenegro, Croazia, Svizzera, Cuba, Brasile, Messico, Argentina, Colombia, Bolivia, Repubblica Dominicana e Nepal.