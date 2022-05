Reggio Calabria: il 15 maggio a Piazza Indipendenza la partenza dell’iniziativa “Bicincittà”

7 Maggio 2022 18:24

Bicincittà è una manifestazione Nazionale UISP che si svolgerà Domenica 15 Maggio contemporaneamente in più di 60 città italiane, e quest’anno gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Bicincittà è mobilità alternativa, cultura urbana ed educazione ambientale, vuole offrire ai cittadini l’opportunità di vivere una giornata diversa, all’insegna dello sport, del vivere sano e della mobilità sostenibile; è una manifestazione rivolta alle famiglie con l’obiettivo di coinvolgere l’intero nucleo familiare, dai bambini agli anziani, offrendo la possibilità di riappropriarsi di spazi urbani quotidianamente invasi dalle automobili, di vivere una giornata diversa. Bicincittà è una manifestazione che affronta anche il problema dell’inquinamento nel suo complesso, infatti, come sempre l’invito è quello di lasciare l’auto a casa e di prendere la bici per respirare un’aria più pulita e godersi davvero la città, incentivando la realizzazione di piste ciclabili e percorsi “sicuri” e sensibilizzando l’opinione pubblica sulla possibilità di usare mezzi alternativi all’automobile perché ogni giorno può diventare più “pulito”.

Il Circolo Crucitti anche quest’anno, in stretta collaborazione con la UISP Provinciale di Reggio Calabria rinnova il proprio impegno nell’organizzazione e realizzazione della manifestazione. La partenza è prevista per le ore 9:30 da Piazza Indipendenza. Tutti i partecipanti, adulti, giovani e bambini, attraverseranno tutto il centro cittadino da sud a nord, da Piazza Indipendenza (Lungomare Falcomatà) fino al piazzale Botteghelle, per poi andare verso il centro fino al piazzale di Pentimele ed infine fare ritorno sul Lungomare al punto di partenza. Prima della partenza saranno distribuiti a tutti i partecipanti che si iscriveranno diversi gadget ed a conclusione della manifestazione verranno sorteggiati diversi premi. Martedì 10 Maggio si svolgerà la conferenza stampa presso Palazzo S. Giorgio alle ore 11:00.