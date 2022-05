Reggio Calabria, grossa buca in piazza Duomo: “molto profonda, pericolo per i bambini”

8 Maggio 2022 12:20

Le mattonelle sono saltate da circa tre settimane, ma nonostante le segnalazioni ancora non è intervenuto nessuno

I cittadini di Reggio Calabria segnalano una grossa buca sul Corso Garibaldi, nella trafficata Piazza Duomo. Proprio di fronte all’entra di un noto negozio di cosmetici e bellezza, ormai da tre settimane, sono saltate le mattonelle ed è presente un fosso profondo almeno 30 cm. “Nonostante le segnalazioni il problema non è stato risolto, abbiamo messo un cartone per segnalare la presenza della buca. E’ un pericolo vero per i bambini, tanti che passano da lì, è molto profonda”, segnalano alla redazione di StrettoWeb.