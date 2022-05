Reggio Calabria, gli alunni dell’Istituto Falcomatà-Archi lanciano un messaggio di pace

12 Maggio 2022 13:26

Reggio Calabria: flashmob #CANTAlaPACE degli alunni dell’istituto Falcomatà-Archi

Viviamo in un mondo in cui la comunicazione social gioca un ruolo determinante per le vite di ciascuno di noi. Un mondo in cui il confine tra reale e virtuale si indebolisce sempre di più e la realtà viene raccontata e condivisa al ritmo di click. L’economia, la politica, la propaganda degli uomini più influenti del pianeta sono strettamente legati alle dinamiche della rete.

Questo ci restituisce un’importante consapevolezza: viviamo un tempo in cui la capacità di osservazione e riflessione critica è diventata l’abilità più importante che la scuola ha il dovere di custodire, incoraggiare, proteggere e promuovere. Per questo motivo gli alunni dell’Istituto Comprensivo Falcomatà-Archi del plesso Klearchos hanno deciso di lanciare un messaggio di Pace utilizzando il linguaggio universale della Musica, proprio nella settimana ad essa dedicata.

Ciascuno ha diritto a riconoscere e proteggere la propria identità culturale, linguistica, religiosa che si esprime sovente con i colori di una bandiera e le note di un inno nazionale. Noi crediamo nel diritto ad avere una Patria e di esprimersi nella totale libertà. Libertà che non è prevaricazione ma rispetto degli altri.

E quest’oggi vogliamo comunicarlo in musica con l’hashtag #CANTAlaPACE lanciato dai nostri ragazzi, e con dei brani dedicati a questo inestimabile valore che può essere trasmesso e custodito attraverso l’educazione e la cultura: oggi e sempre viva la libertà!