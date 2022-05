24 Maggio 2022 21:06

Reggio Calabria: giovedì l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai Beatles “In the Fog and in the Rain”, curata dall’Associazione Culturale “ L’Official Beatles Fan Club Pepperland O.d.V.”

Nell’ambito del programma annuale della XXVII^ edizione del Premio Sambatello 2022 giorno 26 maggio alle ore 17,30 nei locali Municipali di Sambatello, promossa dal Centro Studi Colocrisi, col patrocinio del Comune, della Città Metropolitana e del Consiglio Regionale, sarà inaugurata la mostra fotografica dedicata ai Beatles “In the Fog and in the Rain”, curata dall’Associazione Culturale “ L’Official Beatles Fan Club Pepperland O.d.V.”con sede in Roma, presieduta dal dott. Luigi Luppola; dalla Woods –The Beatles Foundation con sede a Locri e dall’Associazione ASD Brumar Editore con sede a Bovalino presieduta dall’artista Bruno Panuzzo “The Beatles Love Sangs”. Quest’ultimo, per tale circostanza, terrà un concerto per l’interpretazione di alcuni celebri ed immortali brani dei Beatles. Tale manifestazione fa seguito a quella effettuata a Locri, presso la sede del Liceo Scienze Umane “G. Mazzini”, ove il 25 s.m. sarà installato un totem commemorativo in loro memoria. La Mostra è un vero e proprio contenitore di eventi dedicati ai Beatles (concerti, audiovisivi, moda, collezionismo, convegni, concorsi…), rappresenterà un importante avvenimento storico – culturale che il fenomeno musicale THE BEATLES riveste e considerato il grande significato artistico che la leggendaria musica prodotta del Quartetto assume per l’intera umanità è intenzione del Centro Studi Colocrisi installare un simbolo tangibile dell’immensa eredità musicale e culturale che i BEATLES ci hanno lasciato rappresentato da una targa ricordo in loro memoria. Data l’importanza che la Mostra riveste sono previste fino al 31 maggio delle visite guidate a cui parteciperanno alunni, studenti, cittadini e Autorità.