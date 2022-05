5 Maggio 2022 20:47

La “Giornata dell’Incontro”, prevista per l’8 maggio, è rinviata al 15 maggio a causa delle cattive previsioni meteo presenti nel weekend

Il quartiere di Santa Caterina dovrà aspettare una settimana in più per ospitare “La Giornata dell’Incontro“. La giornata comprendente una serie di eventi, laboratori e attività mirate alla valorizzazione e alla promozione del quartiere di Santa Caterina, previste per il prossimo 8 maggio è stata rinviata a domenica 15 maggio a causa delle cattive previsioni meteo previste nel weekend della Festa della Mamma.