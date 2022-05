Reggio Calabria, evento per i piccoli pazienti del Gom. Iatì: “gioia e solidarietà, necessario tutelare le strutture sportive” | FOTO

29 Maggio 2022 12:03

L’ottava edizione “Giochiamo per un Sorriso” è in corso oggi al centro sportivo “Clivia Reggio Village” di Viale Messina: i bambini potranno divertirsi fino alle 19, ma sarà anche l’occasione per una raccolta fondi destinata al reparto di Ematoncologia pediatrica del Gom di Reggio Calabria

E’ una giornata di sport e solidarietà per Reggio Calabria. Presso il centro sportivo “Clivia Reggio Village” di Viale Messina si è tenuta all’ottava edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, manifestazione a cadenza annuale che si prefigge di regalare da sempre sorrisi e speranza ai giovanissimi pazienti del Grande Ospedale Metropolitano. “Con questo evento raccogliamo fondi per il reparto di Ematoncologia pediatrica, che rappresenta un fiore all’occhiello in Calabria, a livello nazionale e europeo”, ha sottolineato ai microfoni di StrettoWeb l’avvocato Filomena Iatì, presidente delle PGS Reggio Calabria. Sarà dunque un’intera giornata all’insegna del divertimento per i bambini con gonfiabili, tornei di calcetto, karaoke e tanto altro.

Molto soddisfatto per la riuscita dell’evento, in corso questa mattina e per tutto il pomeriggio, il direttore della Scuola Calcio Valanidi Pietro Rizzo, che ha affermato: “siamo molto sensibili a questo tipo di iniziative, soprattutto quando è l’occasione per raccogliere fondi e aiutare chi ha realmente bisogno. Oggi saranno protagonisti i bambini con felicità dopo un periodo che ci ha costretti a restare rinchiusi a causa del Covid. Appena c’è stata la possibilità di organizzare questa manifestazione non ci abbiamo pensato due volte, abbiamo raccolto l’opportunità al volo e con entusiasmo”.

La manifestazione “Giochiamo per un Sorriso 2022” è promossa dal Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, in collaborazione con le PGS Calabria e il Fondo di Solidarietà Luigi Corio, con il patrocinio delle PGS Italia e del Comune di Reggio Calabria, e grazie alla disponibilità dei gestori del “Clivia Reggio Village”. Tutto il ricavato dell’evento – derivante dalla vendita dei consueti biglietti, dalle iscrizioni ai tornei e dalle libere offerte – sarà interamente destinato al reparto di Ematoncologia pediatrica, che grazie alla precedente edizione ha ricevuto in dono strumentazioni mediche del valore di mille euro. A corredo dell’articolo le foto e i video della manifestazione.