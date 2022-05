Reggio Calabria, finisce in mare all’Arena dello Stretto: salvato dalle forze dell’ordine | FOTO LIVE

1 Maggio 2022 19:35

Reggio Calabria, tragedia sfiorata pochi minuti fa all’Arena dello Stretto: un giovane è finito in mare

Momenti di paura nel tardo pomeriggio pomeriggio del primo maggio sul Lungomare di Reggio Calabria e precisamente all’Arena dello Stretto dove un giovane è finito in mare. Non è chiaro se si sia buttato volontariamente o se invece è caduto dal tratto più alto della via Marina, oggi particolarmente gremito da passanti che hanno approfittato del giorno di festa per trascorrere qualche ora all’aria aperta. Il giovane ha avuto difficoltà in acqua ed è stato soccorso dalle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e Guardia Costiera, e proprio i militari dei Carabinieri hanno tirato il malcapitato fuori dalla fredda acqua dello Stretto trascinandolo a riva con una fune che gli hanno lanciato, e a cui lui si è aggrappato. Stremato e infreddolito, il giovane è stato poi caricato a bordo dell’ambulanza e riscaldato con una coperta termica, prima del trasporto in ospedale.