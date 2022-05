Reggio Calabria: Falcone e Borsellino proiettati su Palazzo San Giorgio | VIDEO

23 Maggio 2022 23:16

Una scena emozionante sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino sono due eroi italiani, caduti nella lotta contro la mafia, anche Reggio Calabria ha deciso di rendere loro omaggio. Anche questa sera, infatti, su Palazzo San Giorgio è stata proiettata la loro foto: a trent’anni dalla morte rappresentano un modello di interpreti della giustizia e servitori dello Stato che racchiude i valori fondamentali della Costituzione repubblicana. Impegno per la difesa dello Stato di Diritto, fedeltà ai diritti fondamentali di ogni cittadino, volontà di proteggere e migliorare la qualità della vita dell’intera comunità italiana. Sul Corso Garibaldi, in sottofondo, anche il discorso del presidente Sergio Mattarella. Di seguito il link per vedere il video, un’atmosfera per alcuni tratti molto emozionante.