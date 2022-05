Reggio Calabria: Pollifroni (Don Milani) a sostegno dell’istituto Nazionale Azzurro

7 Maggio 2022 08:58

L’associazione di Volontariato Don Lorenzo Milani, da anni operante nell’ambito del terzo settore della città di Reggio Calabria, esprime grande soddisfazione per l’ennesima missione umanitaria in ambito internazionale (Africa) dell’istituto Nazionale Azzurro, “il cui Presidente Cav Dr Lorenzo Festicini guida con amore, attenzione, mista di lungimiranza focalizzata al benessere collettivo dei più bisognosi. Noi da due anni oramai collaboriamo con l’ Ina proprio per questo rivolgiamo un grande Grazie al Presidente Festicini. Grazie Ina, grazie Presidente”. E’ quanto afferma in una nota il Presidente dell’organizzazione Don Milani, il Dottor Filippo Pollifroni.