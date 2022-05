27 Maggio 2022 19:41

Reggio Calabria: domani l’inaugurazione della sede dei Democratici e Progressisti Metropolitani, sarà presente l’eurodeputato, on. Giosi Ferrandino

Il movimento politico Democratici e Progressisti Metropolitani comunica agli organi di stampa che sabato 28 maggio alle ore 17.00 si terrà l’inaugurazione della propria sede sita in Reggio Calabria, via Demetrio Tripepi 78 (primo piano, secondo fuori terra), alla presenza dei rappresentanti delle forze sindacali, politiche ed istituzionali del centro sinistra reggino. L’apertura di una sede fisica vuole rispondere all’esigenza delle tante persone che in città come in provincia ricercano luoghi di incontro e confronto, luoghi di riflessione. Un luogo aperto alla cittadinanza dove ritrovarsi e condividere idee e ideali. Essere sul territorio, proseguire le attività iniziate con la nascita del movimento per mettere al centro i valori propri della sinistra e rilanciare l’azione politica reggina e calabrese, contribuendo al dibattito su scala nazionale ed europeo. Proprio in quest’ottica sarà presente all’inaugurazione anche l’eurodeputato, on. Giosi Ferrandino.