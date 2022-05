Reggio Calabria: domani la presentazione del saggio di Francesco Patamia

13 Maggio 2022 10:04

Sabato 14 maggio a Reggio Calabria la presentazione del saggio del politico Francesco Patamia “Un progetto liberale per l’Italia”

Sarà presentato alle 18,30 di domani, sabato 14 maggio, al Meeting Torrione Hotel (via del Torrione, 67) di Reggio Calabria il volume di Francesco Patamia, imprenditore e presidente del Partito degli Europei e dei Liberali, Un progetto liberale per l’Italia – Linee guida per la crescita economia e sociale del Paese, edito da Rubbettino. Il saggio s’avvale tra l’altro della prestigiosa introduzione del compianto ministro on. Antonio Martino. Dopo i saluti istituzionali del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti sono previsti interventi dell’ex consigliere regionale Candeloro Imbalzano e dello stesso autore. Modererà l’incontro il giornalista Mario Meliadò.