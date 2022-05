Reggio Calabria: domani a Piazza Camagna la Campagna di Tesseramento della Lega

6 Maggio 2022 22:44

Al gazebo di Reggio Calabria sarà possibile confrontarsi con il Segretario provinciale della Lega Franco Recupero, con i Consiglieri regionali, cittadini e i militanti

É in programma a Reggio Calabria a Piazza Camagna per domani sabato 7 maggio dalle 17 alle 21 la Campagna di Tesseramento Sostenitore della Lega per l’anno 2022, mentre dalla prossima settimana la campagna proseguirà anche in altri comuni della provincia. L’occasione per rinnovare l’iscrizione al movimento, per far presente suggerimenti e proposte: al gazebo di Reggio Calabria sarà possibile confrontarsi con il Segretario provinciale della Lega Franco Recupero, con i Consiglieri regionali, cittadini e i militanti. “Finalmente torniamo tra la nostra gente, come abbiamo sempre fatto, dopo che l’emergenza sanitaria ha ridotto di molto le attività sociali, per noi il vero monitor del territorio sono i cittadini”, afferma Recupero.